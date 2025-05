On je lud za ženama, a sad... Ivan razvezao jezik o Gastozu, detaljno opisao energiju između njega i Anđele pa je uporedio sa Nenadovom bivšom! (VIDEO)

Au!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza ugostili su Ivana Marinkovića kako bi prokomentarisala odnos Anđele i Gastoza.

- I ja sam doživljavao linč ali se nisam borio za prvo mesto. Kačavenda mi je priznala da je sve u pravu, kao što sam uvek i bio. Oni su mi zanimljivi jer se uvek nešto novo dešava. Ovo je normalan sled događaja zbog svega od početka. Normalne su njegove reakcije. Zna da Terza nije kriv, a Anđela ga napala. Nemoguće je da nemaju toliko strasti za osam meseci. Ja verujem da je Anđela luda za njim. Tu nema nikakve energije. Matora možda bolje zna. Gastoz je lud za ženama, ali nema te energije. On je bivšu devojku držao kao malo vode na dlanu, bio je ponosan. On juče na sve kaže da je po*no diva. U ovom trenutku imaju novih hiljadu fanova. Jer ljudi posmatraju i govore da ih mi ne volimo. Oni znaju šta rade odlično. Rekla je: "Vi radite za nas a mi ćemo da idemo na more". Ovo je minimalno što mogu da komenztarišem. Gastozovo ponašanje kao za stolom juče je lažna frka, a ovo mu je danas prava reakcija - ispričao je Ivan.

- On je ugušen totalno. Pokušava da bude ono što nije, ne znam zarad čega. Ovo sve nije on - rekao je Munja.

- Ne možeš da uđeš u neki odnos a znaš jednu zajedničku osobu. Ležeš sa tim da nisi rekao dovoljno i da ona nije rekla. Nemaju potrebe da se ljute, osvojiće oni prvo mesto, mada ja ne bih voleo. Mi smo glavni hejteri njihove veze, to im ide u prilog. Mi smo sklapali naša mišljenja na osnovzu toga što dobijemo. Ispalo je da je donji dom u pravu. To mora da se istrpi - ispričao je Ivan.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić