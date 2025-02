Slađa Poršelina zagrmela na samom startu: Potpuno omašila poentu ankete, pa Mateju Matijevića vinula u nebesa (VIDEO)

On joj se dopada!

U ''Eliti'' je počelo glasanje za osobu koja je najviše opsednuta sobom, a prva je reč dobila Slađa Poršelina:

- Smatram da je Anđela Đuričić na prvom mestu, ona je previše opsednuta sobom. Drugo mesto je Mateja Matijević, on nema vremena da se posveti nikome sem sebi i na trećem mestu moja drugarica Ena Čolić - rekla je Slađa, a potom je reč dobila Milena Kačavenda:

- Prvo mesto Mateja Matijević, jednu dlaku namešta pola sata. Broj dva jeste Ena Čolić koja po čitav dan vergla o njenim trepavicama, a broj tri je Ana Nikolić. Meni se sviđa to kod tebe, urednija si i pedantnija od svake žene u kući - rekla je Milena.

Naredni je reč dobila Uroš Rajačić.

- Ja ovo ne vidim uopšte kao dobru anketu. Čim je neko opsednut sobom, on nije srećan sobom. To su lične frustracije, a to su Slađa, Ivan i Uroš - rekao je Uroš.

Autor: N.P.