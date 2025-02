Iskren do koske!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Đedoviću.

- Krenuću od boljih i lepših stvari, od Anđele. Moja drugarica iz "Zadruge 5", privremeno je bilo pauzirano, sada smo nastavili gde smo stali. Sve ono što joj zameraju i jeste za zameranje, ali mi je i dalje bila manje odvratna od prevarene strane. Još gore od svega toga je što dvoje od 50 godina se slikaju zajedno i glasaju za ljubav, ako je to za podržavanje, neka ih podrže oni koji misle da je do ja*a da se žene koje su tukli, mire sa njima, Anđela je ispala budaletina teška. Mislim da je Anđela bila žrtva sopstvene slabosti i gluposti i u tom trenutku, odsustva morala. Nakon toga i njih dvoje, koji su sada zagrljeni i glasaju za ljubav. Ako je to jedina stvar koju ćemo zameriti nekome, hajde da je ponavljamo do kraja. Što se Anđele tiče, mislim da si bila sopstvena žrtva, pa i dvoje ljudi od 50 godina koji sada glasaju za ljubav. Ovde od kada si ušla nisam video tvoje ponašanje, umeš da budeš naporna, vučeš traume koje ti on zamera. Umeš da preteraš ponekad, bolje i tu, nego da razmišlja da kada se okrene da li ćeš pop*šiti k*rac komšiji i vratiti se kući. Helgu teško da bi izdržao, ovo je Anđela, ne Helga - rekao je Đedović, a onda se osvrnuo na Gastoza:

- Poslednjih sedam dana mi deluje da mu je bitnije takmičenje s Anđelom, nego njihov odnos. Ne mislim na takmičenje u rijalitiju, nego na to ko je u pravu, ko nije. Nemaju pojma što su raskinuli, mislim da ni sa jedne ni sa druge strane nema konkretnog razloga. Da je nepristojan, da je vulgaran i da bude jako prost, da ume, to nije šarm, to je prostakluk. Mislim da postoje emocije između njih dvoje, ali postoji nešto što je u ovom trenutku jače. Tvoja psihologija je psihologija propalice, zato ti je i karijera zaklimala, zbog takvog razmišljanja. Nije on loš, ali je glup...Šaljem njega, ostavljam Anđelu - rekao je Marko.

Autor: Nikola Žugić