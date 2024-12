Bez dlake na jeziku: Aneli osolila po Eni, Đedović smatra da su ljudi oko Čolićeve i Peje uticali na to da se RAZIĐU (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala raskol Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Ponovo me žena želi ubaciti u konflikt sa njom. Sve ide preko mojih leđa i ova izolacija ide preko mojih leđa. Da, namerno sam mu rekla da dođe kod mene u krevet, naravno da ga ne bih primila u krevet, a naravno da i on neće doći u krevet. Ova žena mene mrzi, dobila je malo svađice sa mnom, ona priča o sebi i to je to - rekla je Aneli.

- Nekako se nekim ljudima više meri neke stvari nego inače. Mislim da otpočetka ljudi nisu bili za njihov odnos, ljudi oko njih nisu za njihov odnos...Jeste svađa ispala svakojaka, jesu ružne reči rekli i Ena i Peja jedno drugom. Sećam se da je Stefan govorio da je za taj odnos, a ljudi su govorili da je Ena folirant, da ga ne voli i da lažinja. Ja sam rekao da je Peja folirant, u smislu da ne pokazuje svoje emocije...Jesu neke stvari koji rade iz inata, oboje su malo kompleks, prelaze granicu, ali da je ovo nešto što nismo do sada videli, baš i nije. Ovo je i dalje igra inata, nazvaće se ovde gov*ima. Njih dvoje su ovde plakali na novinarima, meni je to bilo jako čudno jer nisu oni predugo u vezi, a emocije su kod njih prisutne - rekao je Marko.

- Ja sam sa Acom i Terzom u izolaciji bila u prvoj nedelji mog učešća, njih dvojica su prvi znali da mi se sviđa Peji, a ja sam skoro saznala da je to Peja rekao čim sam ušla, da mu se sviđam - rekla je Ena.

- Gov*na će te se najesti samih svojih, ne trebamo vam vi - rekao je Đedović.

- Kako je započelo sve to?! Uvrede sa njegove strane su prve počele, omalovažio je najstrašnije devojku, poziva se na neke kodekse, rekao je kako je Aneli najzgodnija devojka u vezi, znajući da će Enu da povredi...Ne, Ena je slična, Ena će u inat da uradi sebi na štetu, nema sindrom žrtve. On ustao u četvrtak na klipovima, plače suza suzu stiže, teta Milica mu je rekla: "Kad si tužan, gledaj labuda". On klima glavom ovde Ivanu Marinkoviću - rekla je Miljana.

Autor: Nikola Žugić