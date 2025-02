Ispao bi veći šmeker: Pegi dao sud o Gastozovoj reakciji na ruže Stanislava Krofaka! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza, Pegija, koji je odmah komentarisao njegov odnos sa Anđelom Đuričić.

- Problem je što ona ne zna kako Nenad funkcioniše u privatnom životu i zbog toga kažem da nema teorije da oni opstanu van rijalitija. Ako je ona toliko opsednuta time da gleda jednu, drugu ili treću, još samo Đoleta i Uroša da mu uvali. Vidi se da postoji zaljubljenost i osećanja. Videle se iz aviona kod Nenada kad su stigle ruže - govorio je Pegi.

- Da li bi se Nenad radi rijaliti uvarao nekoj devojci dva meseca? - pitala je Dušica.

- Nema teorije, mogao je da sedi kao mumija i "Burazengije" bi ga gurale do kraja. Mogao je da se sprda sa svima, nije morao da se opredeli ni za jednu devojku - dodao je Pegi.

- Kako gledate na te ruže? - pitala je Dušica.

- Imam tri teorije, a to je da je Stanislav poslao jer je zaljubljen još od pre rijalitija, to mi ne pije vodu. Druga teorije je da to uradio kad je ukapirao da se Maja i ona ne vole i da bi nju napravio ljubomornom. Treća je da se on uželeo rijalitija, pa bi želeo kao i kod Mione. Ne smatram da je Nenad u tom trenutku bio u pravu, trebao je da iskulira i ispao bi veći šmeker. Tu je pokazao osećanja, videlo se da mu je baš krivo - govorio je Pegi.

Autor: A. Nikolić