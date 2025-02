Možemo da idemo sa detaljima koje on ne zna: Munja priznao da Teodoru i Bebicu drži u šaci, žestoko opleo po Anđeli i Gastozu! (VIDEO)

Nije štedeo reči!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Danijelom Dujkovićem Munjez, koji je napravio opšti haos bliskim druženjem sa Teodorom Delić i razludeo Nenada Macanovića Bebicu.

- Koliko imaš udela u svađala Teodore i Bebice? Pominje se Teodorino druženje sa tobom, a Bebica joj zamera jer si joj letos slao sliku polnog organa - rekao je Darko.

- Molim? Da bar jesam. Imam udela vidim da je on kivan na nju, pa je probao na mene. Ja sam mu pokazao ne zube, nego sve moguće što mogu da mu pokažem i on se povukao i napao Teodoru. Ne planiram ovde ni sa kim da budem i da ugrožavam veze. Ja sa njom mogu da blejim i da se družim. Njemu ne zameram, on je ljubomoran. Danas je rekao da izađe iz kreveta, a ona joj nabija na nos druženje sa mnom. Ne interesuje me Teodora, ali može da me zainteresuje i da ga gađam tamo gde najviše boli - govorio je Munja.

- Uvek si ostavljao prostor da razmišljamo šta se letos dešavalo između Teodore i tebe - dodao je voditelj.

- Ja svaki put provučem i kažem da ću da budem džentlmen. Niko od mene neće dobiti šta je bilo i da li je bilo. Ja sam uvek ostavljao prostora, pa razmišljajte. Bila je bezobrazna u "Narod pita", morao sam da se oglasim, pa sam ja ispao lažov. Možemo da idemo sa detaljima koje on ne zna, a pravi se da zna. Nikad neću reći šta se desilo. Vidim da je on otišao u crveno i ne želim da ga dovedem do toga. Ja nisam taj tip, ja sam čovek i ne bih voleo da se to ni meni desi. Ja ne mogu da bežim, ona je i sad došla u pab i sela pored mene - pričao je Danijel.

- Kako komentarišeš haos Anđele i Gastoza? - pitao je voditelj.

- To je fejk, kao da to namerno rade. Dese se svađe, ali ne možeš posle svega odmah da se pomiriš. Kad sam sumirao utiske sa "Nominacija" kao da su namerno navlačili gnev ukućana da ulaze u svađe. Gastozu ne verujem ništa, on je manipulator. To je ozbiljna lakrdija. Ja kad god sam imao konflikt sa Gastozom rekao sam mu šta mislim. On zna da taj odnos smatram katastrofalnim - govorio je on.

- Da li razmišljaš o Stefani? - upitao je Darko Tanasijević.

- Svaki dan razmišljam šta radi i kako je mali. Stavljam se u poziciju kad se izađem da će sve da bude okej i da ću da nastavim gde treba - rekao je Munja.

Autor: A. Nikolić