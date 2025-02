Suza, suzu stiže: Bebica se rasuo u komade zbog raskida sa Teodorom, evo da li planira da se pomiri s njom! (VIDEO)

Prolio reku suza!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom, koji je potpuno poludeo zbog druženja Teodore Delić i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Bebice, šta bi sa tobom i Teodorom? - upitao je Darko.

- Ne znam, više ništa ne znam. Sve je krenulo od Debate, skupljaju mi se gluposti u glavi. Zamera mi sve: ''Gde gledam, kako gledam''. Ja sam u šoku, najviše me boli što neko laže i krivi me za nešto što nisam uradio. Mene su Munja i Terza čekali na penal i ovo im je odlično došlo. Oni mogu da rade šta hoće, ali mene izluđuje Teodora koja je top s njima i daje im za pravo da me provociraju - rekao je Bebica.

- Danas si rekao: ''Neću se smiriti dok ti se ne budem osvetio, to će me nahraniti''. Šta to znači? - upitao je Darko.

- Nećemo se miriti sigurno. Ne mogu da pričam o ovome, odmah mi krenu suze. U ozbiljnom sam ludilu, posle devetnaest meseci me ubeđuje da lažem nešto - rekao je Bebica.

- Zbog čega ne možete da rešite konkretan problem? - upitao je Darko.

- Mi se posvađamo, ona tera svoj inat, ja svoj i to je to. Ja ne želim da se pomirim, samo nek bude što dalje od mene. To je jače od mene i to je to - rekao je Bebica.

- Kako ona može da se druži sa Munjom i Terzom? - upitao je Darko.

- Ne znam, ja sam šokiran zbog nje. Ja se nerviram zbog nje jer to sebi dopušta i onda oni od mene prave psihopatu - rekao je Bebica.

Autor: N.P.