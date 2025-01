Anđela suzama poplavila izolaciju: Pored Gastoza se rasula na komade, evo kako je on reagovao! (VIDEO)

Prolila reku suza!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imali su žestoke sukobe tokom emisije "Gledanje snimaka", a ona je nekoliko puta završila u suzama zbog njega. Gastoz je više puta istakao da je očekivao da ona napravi prvi korak i da mu priđe, te da bi nakon toga usledilo pomirenje.

Na samom kraju emisije došlo je do žestokog sukoba Anđele i Sanje Grujić u kom je došlo do žestokih optužbi, te se Đuričićeva ostvrila na svog dečka i dodelila mu ružne epitet. Ona je sada legla u krevet i ispod pokrivača počela da grca u suzama, a da li je to pokazatelj da se pokajala za sve uvrede izgovorene svom bivšem dečku, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.P.