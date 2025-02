Problemi u raju: Sandra kitpi od besa zbog Luke, on joj iza leđa petljao sa drugim ženama! (VIDEO)

Nisu dugo izdržali bez drame!

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine", a prva tema bio je odnos Sandra Obradović i Luke Vujovića, koji je naišao na nove turbulencije.

- Šta se dešava u tvojoj vezi? - pitao je on.

- Ništa, došlo je do rasprave. Nismo još pričali, jutros kad je Sandra otišla kod frizera igrala se igra "ili-ili" u pušioni, pa su mi rekli Kristila ili Mrvica i nisam hteo da odgovorim, a onda sam rekao: "Pola sata jedna, pola sata druga". Mrvica je prenela Sandri, rekla mi je nešto pred njima - govorio je Luka.

- Tako si i ti meni pred njima. To je nepoštovanje - rekla je Sandra.

- Sve tri devojke su htele da napadnu Mrvicu da nije bilo tako kao što je preneto. Ne može da kaže da to nije na mestu jer je to šala. Kako bi reagovala da komentarišem Brankim časopis i kažem da je lepa? Možda da sam ja to ozbiljno govorio, ja sam se sprdao - dodao je Vujović.

- Nije bilo ozbiljno, Luka je šaljive prirode. Ja bih to prva Sandri rekla, a nisam ni spomenula - umešala se Matea.

- Što morate da prenosite? Pravite priču? Ti si kriv jer se sa balavicama - dodao je Karić.

- On je rekao da je Sandra broj jedan - rekla je Kristina Buđevac.

- Ti ćeš mene da ponižavaš? Da li ti to priliči? - pitala je Sandra.

- Je l' ja tebi zameram što se grliš sa Terzom? - uzvratio je Luka.

- Batalite me, bre - besnela je ona.

- Možda meni ne priliči da sedim sa njim, ali je ona otišla kod frizera i nije mi rekla ni laku noć. Ja zadnjih 10 dana ne ulazim u pab, sa Ivanijom nisam 20 dana pričao i rekao joj dobar dan - govorio je Luka Vujović.

Autor: A. Nikolić