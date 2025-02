Šok, šok, šok: Karić optužio Aleksandru da je intimna sa Ivanom da bi vratila Milovanu za sve uvrede, evo kako je ona reagovala! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Stefan Karić i Aleksandra Nikolić žestoko su zaratili jer je Stefan optužio Aleksandru da je intimna sa Ivanom da bi vratila Milovanu za sve uvrede.

- Ena šta se desilo sa Pejom i što je nazvao Sofiju - Sofi? - upitao je Mića.

- Neću da pričam o tome stvarno, ja i on smo završili i to me ne zanima - rekla je Ena.

- Ivane, šta se desilo između tebe i Aleks? - upitao je Mića.

- Ništa što? Priča se da smo imali oralni odnos, ali to nije istina. Mi smo imali intimu neku našu ispod pokrivača i to je to - rekao je Ivan.

- Stefane da li misliš da Ivan kanali Aleksandru ovim? - upitao je Mića.

- Meni je to katastrofa, mislim da se ona kalja u svom blatu - rekao je Stefan.

- Ako radimo nešto sa svojim partnerima, znači meni nije dozvoljeno, a ostalim majkama je dozvoljeno? - upitala je Aleksandra.

- Niko ne zna da ste vi u vezi, smatram da ti ne priliči posle svih stvari koje je Milovan izneo o tebi. Jednostavno smatram da ne trebaš da se vadiš na druge odnose ako nešto želiš - rekao je Karić.

- Ja ne smem da se pomazim i izljubim sa svojim dečkom jer je Milovan ispljuvao mene. Drugi mogu da se se*saju i svašta rade - rekla je Aleksandra.

- Bio sam na tvojoj strani, smatram da je svako prošao kroz neke određene situacije. Bila si napaljena i dopustila si sebi da uradiš to u određenim momentima. Ne mislim da je se*s loše, ali u situaciji u kojoj se ti nalaziš onda nije normalno da sebi dopustiš - rekao je Karić.

- U kojoj situaciji? Šta to Milovan priča, a ja radim isto sada? - upitala je Aleksandra.

- Mislim da ne možeš drugačije da se suprodstaviš Milovanu i onda mu na taj način vraćaš - rekao je Karić.

Autor: N.P.