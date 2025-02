Ivan postao prava uhoda: Uleteo munjevitom brzinom u kazino, pa krenuo da je vređa kada je zatekao sa Đedovićem! (VIDEO)

Aleksandra ne može da diše!

Aleksandra Nikolić porazgovarala je Markom Đedovićem, ali nije uspela toliko jer je Ivan Marinković doleteo brzinom svetlosti i ubacio se u razgovor s njima, a ona je ostala šokirana.

- Ja sa Slađom pušim cigaru i prilazi mi Ivan da me zagrli, ja kažem: ''Možemo da komuniciramo, samo nemoj da me grliš''. On kaže Slađi: ''Ona je pokvarena i zla'', sve to zbog piva. Ja posle izađem da pušim cigaru, a on se zaleti na mene i kaže: ''Preneo mi je Mateja sve, znam da si mu prilazila''. Ja odem kod Mateje direktno, ja Mateju poštujem i ne očekujem od njega neku lošu nameru - rekla je Aleksandra.

- Idi kod Đedovića, jao Đedoviću - rekao je Ivan.

- Ajde od*ebi bre od mene - rekla je Aleksandra.

- Boli me ku*ac što si ozbiljna - rekao je Ivan.

- Čovek me uhodi, je l' ovo realno? - upitala je Aleksandra.

- Ona misli da je zanimljiva kad joj prilaze muškarci - rekao je Ivan.

- Ti si bolesna - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Autor: N.P.