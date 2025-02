Prvo oglašavanje Zlate Petrović nakon što ju je Ena Čolić sinoć žestoko izvređala u Eliti: Samo mi je potvrdila da...

Učesnica "Elite" Ena Čolić sinoć je tokom "Pitanja gledalaca" žestoko uvredila pevačicu Zlatu Petrović, majku svog bivšeg dečka Jovana Pejića Peje, što je podiglo veliku prašinu u Beloj kući.

Naime, sve je počelo kada je Milan Milošević pročitao pitanje Sofiji Janićijević, koje je Zlata Petrović noć pre toga u igrici "Ili-ili" u emisiji "Amidži šou" od ponuđenih učesnica rijalitija izabrala baš nju za svog sina.

- Sofija, šta bi rekla na to da saznaš da je gospođi Zlati Petrović postavljeno pitanje ili ili i pored svih žena ona je izabrala tebe za savršenu snajku uz sledeće reči: ''Posle greške koje je napravila, ona nije dozvolila da je razvlače ni slobodni ni zauzeti muškarci'' - glasilo je pitanje, koje je izrevoltiralo Enu, te je oplela po Zlati.

- Da je vreme da majke biraju partnere i dalje ja sigurno ne bih bila ovde niti bi moji roditelji birali partnera. S obzirom da sam birala sama, sad se nosim sa svojim blamovima. Zlata kad je došla ovde rekla je: ''Zlata Petrović broj dva'', znači ona je sama o sebi rekla sa tim razvlačenjem - rekla je Ena.

Usledila je svađa s Pejom, a nekon njegove opaske da joj "nedostaju kriminalci da je poje alkoholom", Ena je odbrusila:

- Mamu nek ti poje...On mi priča kako mu se mama napije pa pi*ki nasred grada, pa boli me du*e, vređaju me svaki dan ovde i maltretiraju me. Šta treba da sedim i da plačem ovde svaki dan šta su mi uradili od života on i njegove ove ku*ve?! I ja imam dete kod kuće, niko ne razmišlja. Ona kaže u radiju kako sam ja došla da mu tražim da me je*e, on me ne brani - plakala je Ena.

Tim povodom pozvali smo Zlatu, koja je prokomentarisala uvrede nesuđene snajke.

- Ono što ja vidim da moj Jovan već vidi, to sam već rekla. Samo sam potvrdila da ja vidim ono što moj sin već vidi kada su on i Ena u pitanju. I tu je tačka. To oko Sofije, to su milioni gledali. To je bila igrica "Ili-ili", ja ne želim nikoga tamo za snajku. To nije moja želja, ja nemam želje, moj sin će imati želju, to je bila samo igrica. Neka svako razmišlja na svoj način, ima pravo - rekla je Zlata za Pink.rs i zaključila:

- Ne želim više da komentarišem šta je ko rekao za mene, ja nisam deo rijaltiija. Svako govori u svoje ime i o sebi. Sve sam videla šta je pričala. Te reči sve govore o nekom tamo ko ih izgovara, a to je gospođica Ena. Šta dodati više?! To je lično njen izbor, mene nikada niko ne može da povredi u životu - priznala je ona.

Podsetimo, Zlata se nedavno rasplakala u emotivnoj ispovesti u "Rijaliti rešetanju" sa Jocom novinarom, gde je oplela po Eni.

- Upoznala sam mnogo ljudi tokom svog života, ali negog sličnog njoj, nisam. Ne javljam se novinarima, jer uporno pokušavam da pronađem nešto dobro u toj ženi. One reči koje je ona izgovorila Peji, ja ne znam ni da izmislim. Ona jeste lepa i harizmatična žena, imam oči da to primetim, ali to ne menja činjenicu da nije ispravna. Međutum, sve može da se kupi, osim dobrote. Ljudi mi prilaze na ulici i hvale Peju, a onda se zgražavaju zbog njegovog odnosa. Ona je po ćoškovima pričala da vodi ljubav po tri, četiri puta sa njim, a onda kada je on to spomenuo, ona je napravila haos. Ja sam lično videla posle žurke šta su radili, odmah sklonila pogled i otišla da zapalim cigaretu. Nema veze, vode ljubav, ali sve su to učesnici videli, a ona prebacuje Peji da je nešto rekao. Ona je zlo! Jurila gaje petnaest dana da se pomire, a onda nastavlja da pravi haos. Ona je majka, a on nema decu, ni ženu. Ona je ta koja treba da brine o tome kako se ponaša. Ona je zlo zla. Počinjem da sumjam i da nije sva svoja u glavi. Žena koja priča onakve stvari, nije dobro - rekla je ona, između ostalog.

Autor: Darko Tanasijević