Kao da smo u zatvoru, a ne u vezi: Ništa od pomirenja Teodore i Bebice, ona postavila novi ultimatum! (VIDEO)

Drama na samom početku!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Skačeš sa Terzom i Muljavim na žurci pa se pomiriš sa Bebicom. Je l' ti cilj da izludiš tog čoveka, pošto da ga voliš to ne bi radila? - glasilo je pitanje.

- Nije mi cilj da ga izludim, nadam se da se čuo naš razgovor. Smatram da sam se opustila na žurki. Komentarisala sam da to jesam ja, ne mislim na flertovanje, ali sam neko ko voli da igra, da se druži i da priča sa ljudima. Već sam objasnila da kad sam sa njim ne osećam se toliko slobodno i zato uvek me gledate kako sedim sa njim. Nije da mi on zabrani stvari, to je obostrano. Neću da se mirim dok nema poverenja. Kao da smo u zatvoru, a ne u vezi - govorila je Teodora.

- Nikad neće biti okej onako slobodno. Ja sam uporedio kako Mateja igra sa Teodorom, a kako Munja. Vidi se da sa Matejom nema provokacija - dodao je Bebica.

- Ja sam bila kratko i nisam bila dobro, ali sam ujutru čula sebe. Mislim da devojka uvek ima isto ponašanje i kad je zauzeta i kad nije. Teodora je rekla da je to ona. Ja sam ista u vezi i kad izađem - komentarisala je Sofija.

- Ona ima 23 godine i treba da se ponaša tako. Ona ovde sedi kao baba - dodao je Terza.

Autor: A. Nikolić