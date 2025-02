Utorak je njegovo pravo lice: Sofija sigurna da Terza nije prestao da je voli, njega pojeli kompleksi! (VIDEO)

Pregoreo!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Mateju Matijevića.

- Odakle potreba da ismevaš Aneli sa Gastozom ako te ona ne zanima? - glasilo je pitanje.

- Ne sećam se. Možda sam u pijanom stanju rekao šta mislim. Požurio sam sa njom i da sam je bolje upoznao ne bih ušao ni u vezu. Bio je treći dan rijalitija, prva žurka i sve je bilo gotivno. Požurio sam - rekao je Mateja.

- Ovaj Gastoz je odvratan, on je meni celu žurku prilazio i spuštao loptu sa mnom. On je odvratan. Šta ima da me komentariše? - umešala se Aneli.

Sledeće pitanje bilo je za Sofiju Janićijević.

- Da li ti je drago što se ispostavilo da je Terza neko ko te je iskoristio? Da li ti je drago što ti je prišao? Što nisi iskreno rekla koji je razlog tvojih suza? Nije ni njemu lako - glasilo je pitanje.

- Ja sam iskreno rekla. On jeste bio deo mog stanja, ali nije bio jedini uzrok. Koliko god utiču na njega utorak je njegovo pravo lice jer mu je stalo do mene. Pitao me je da li ga volim i da li je nešto uradio, ja sam mu rekla da nije kriv jer plačem i da me je sve stiglo - rekla je Sofija.

- Kvarna je, više neću da joj prilazim. Što mora da potencira da i dalje osećam? Ja sam kreten jer komuniciram sa njom. Ko kaže da je plakala zbog porodice? Ispada sad da je ja volim. Neka komentariše kako hoće, neću više da joj se obraćam - poručio je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić