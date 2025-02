Najbolji, jedan jedini i poseban: Anđela žestoko odgovorila na kritike da je Gastoza ponizila zbog Mateje i Karića! (VIDEO)

Pred svima priznala koliko joj je bitan!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Draganu Stojnačević.

- Da li veruješ Terzi kad ti kaže da ništa ne oseća prema Sofiji pošto si ga detaljni ispitivala? - glasilo je pitanje.

- Verujem. Ja sam ga samo pitala da li ima emocije - rekla je Dragana.

- Ja sam njoj rekao da sam pričao sa njom jer ovde pričaju da je pravim budalom i da mi je paravan - dodao je Terza.

Sledeće pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Ljutiš se što Gastoz brani Keti i Sofiju, zar ne vidiš koliko puta si ponizila njega i uzdigla Mateju i Karića? - glasilo je pitanje.

- Nikad nisam rekla da je bilo ko drugi bolji od njega. Mateju ne doživljavam, Karića nikad tako nisam ni doživljavala. Gastoza ne mogu da stavim u koš sa bilo kim. Ja sam uvek isticala da je on najbolji bio prema meni što se tiče partnerskih odnosa, jedan jedini i poseban. Kad on nekoga brani i ja uzvratim, to je drugo. Mišljenje je jedno, ali da stavim njega u koš nikad. Ne postoji muškarac kog posmatram kao Nenada. Možda sam se složila sa Matejinim mišljenjem ili Karićevim i to nema veze sa Gastozom. On ne može da bude u košu sa bilo kim on je za mene jedan jedini i poseban - govorila je Anđela.

- Nikad ne branim nekada da pakostim. Ja nemam prostora da osetim da ona njih izdiže jer mi stvarno posvećuje previše pažnje - dodao je Gastoz.

Sledeće pitanje bilo je za Sofiju Janićijević.

- Svima je jasno da se Sanja druži kako ne bi pominjala odakle je znaš. Nije jasno zašto se družiš sa njom ne pije vodu nakon rasprava i sukoba sa Markom - glasilo je pitanje.

- Sanja i ja se ne družimo, mi pričamo normalno kao i sa svakim odavde. Ja nisam podigla loptu da bih je spustila. Ja ću da potvrdim da je poznajem ako imam poruke - rekla je Sofija.

- Ja sam bila brutalna, a Sofija se povlačila. Ako se neko povlači, što bih bila brutalna? Stojim iza svega. Što ne bih provodila vreme sa nekim ako mi prija? - rekla je Sanja.

- Ja se ne sećam da su toliko ratovale, imale su sukob i to su rešile - dodao je Marko.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić