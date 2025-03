Kompliment je da me neko takav prihvati u svoje društvo: Kačavendin hvalospev o Đedoviću, našla mu je samo jednu MANU! (VIDEO)

Pred svima pokazala zašto joj je on najbolji prijatelj!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Marka Đedovića i Jovane Tomić Matore. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi koja se obratila Đedoviću.

- O Marku mislim sve najbolje, od prvog do poslednjeg dana rijalitija mi je bio tu. Mi smo se upoznali ovde, odnos nam se nikad nije promenio. Pričalo se da sam njegov poltron i da je moj dirigent, jeste, pa ja učim od najboljih. On je pokazao da je sposoban, vispren, sebi i svojoj porodici je obezbedio sve. On je i napolju pokazao da je više od rijaliti druga i ponudio se za stvari za koje mnogi nisu, a očekivala sam. Tradicija se nastavlja i sada. Ja sam ponosna na čestitke koje dobijem od njegove mame, to su poruke koje imaju težinu. Čovek se uči dok je živ, pa sam i u ovim godinama naučila i stekla prijateljstvo. Marko je jako inteligentan, pokazao se na svim poljima za koja ja znam i meni je kompliment da me tako neko prihvata u svoje društvo. Imam najbolje moguće mišljenje i drago mi je da se odnos ni sad nije promenio. Što se tiče negativnih stvari, on je davež i i dalje meri koliko kašika mu se sipa u kafu. Ja ovako nemam da kažem ništa negativno. Ti znaš da te ja volim, poštujem i uvažavam. Videli su ljudi da se dosta puta ne slažemo, nekad mora da se prihvati i savet. Ja ću da ostavim Marka, a Jovu ću da poašljem - govorila je Milena.

Autor: A. Nikolić