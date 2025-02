ŠOK! Sofija pokušala da se opravda, Teodora je sasekla, pa joj poručila da neće uspeti da navuče Terzu da se POMIRE (VIDEO)

Naoštrila se!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Sofija Janićijević pije vodu iz flašice koju je Gastoz poklonio Luletu.

Voditeljka je dala reč Terzi.

- Ja nemam flašicu - rekao je Terza.

- Ovo nema veze sa Terzom. Ima veze s Gastozom, tj. sa Luletom - rekla je Sofija.

- Gastoz je poklonio Luletu flašicu i vratio se sa istom - rekla je Anđela.

- Ja sam zamolila Luleta da mi sipa vodu, čekala sam red. Ja sam pitala čija je flašica, on kaže: "Gastozova", ja pljunem, da ne bude i to, on kaže: "moja je" - rekla je Sofija.

- Ja sam iskreno čula pesmu koju peva, onu: "sedeo je preko puta mene" - rekla je Anđela.

- Ovo je klasično provociranje Terze od strane Dače, pa onda i od Sofije. On ne gleda u nju, gleda u prodavnicu, hoće da ga navuče da ga ukanali, da bude sa njom, ali neće moći ove noći - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić