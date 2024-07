Osetila sam gnev: Maja progovorila o tužbama koje joj je Sita spremila, evo da li će uzvratiti! (VIDEO)

Naoštrila se!

U toku je emisija 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković koja je ove noći tu da sasluša sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da sasluša kritike, kao i savete. Maja je progovorila o ratu sa Sitom Ahmić, te je priznala da li će da uzvrati tužbu.

Majo šta imaš da kažeš za Situ? - upitala je Ana.

-Videla sam ja taj naoštren stav kad sam izašla, ali mene to ne zanima. Ja kad izađem iz rijalitija ja živim bajku, a neko mora da se vrati svojim životima. Osetila sam neki gnev, ja ne znam šta je ona izjavljivala za mene. Ja sam podržala Staniju i uvek ću je podržati. Aneli i ja smo se vređale sličnim uvredama, ako ne i istim. Ako ja budem tužena, uzvratiću naravno. To su ljudi koji su bili moji fanovi, a onda imaju priliku da uzdišu isti vazduh sa mnom, to im je prva i jedinstvena prilika da svoje lične frustracije leče na meni - rekla je Maja.

Zašto su bili ratovi između Site i Takija? - upitala je Ana.

- Ja to ne znam, bavim se novim stanom - rekla je Maja.

Jel video Stanislav stan? - upitala je Ana.

- Jeste preko video poziva, danas sam ga zvala i pokazala - rekla je Maja.

Autor: N.P