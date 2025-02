DELUJE MI KAO DA JE NAPOLJU TUČE: Marko progovorio o NETRPELJIVOSTI prema Sanji, Džordi iznela ŠOKANTNU analizu njihove veze (VIDEO)

Kakav šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide raspravu Marka Stefanovića i Sanje Grujić, u kojoj joj on govori da mu raste netrpeljivost prema njoj.

Voditeljka je odmah podigla Stefanovića.

- Iskreno da ti kažem, nije mi se sviđalo kako me Sanja nije ispoštovala što se tiče nekih komentara prema muškarcima, pa sam zbog toga rekao. Ona u nekim situacijama bude baš srčana...Objektivno sam rekao, u globalu - rekao je Marko.

- Ne bih imala šta da dodam. Zamera mi da idem srcem, misli da bih trebala da uključim glavu, isključim srce. Normalno se izrazio, nema ružnih reči, tako da mislim da bi trebalo uvek da mi priča šta mu smeta - rekla je Sanja.

- Ja imam malo burnije reakcije, moje dranje može da se protumači tako, ali hoću da kažem da to što je Sanja jaka na jeziku i što deluje jako i stabilno, ona je itekako jedna krhka devojka koju ja vidim kada sednemo na krevet - rekao je Stefanović.

- Ja spavam preko puta njih. U nedelju kada je čistila krevet, ona mu je dodala kesu, a tražio joj je kašiku, on je udario u kesu. Nakon toga, ona mu je rekla da neće da mu da kašiku, on je rekao da mu da da joj ne bi nabio u usta i da zaćuti zauvek. Meni izgleda kao da on nju napolju urniše od batina i da je tuče - rekla je Džordi.

- Ma nek priča šta hoće ova...Ja sam rekao da može da komentariše na drugačiji način, a ne da koristi neke reči. Nije to usmeravanje, a što se mene tiče, ona može kako hoće - rekao je Marko.

- Prosipali su priču da im je odnos idiličan, sada vidimo da imaju trzavice. Oni gledaju u kameru i kada ih snima, oni se ljube, kada ne, onda se svađaju. Mislim da će da se vrati njihov odnos iz šeste sezone, tako da treba da se pozabave svojim odnosom, a ne da komentarišu tuđe - rekao je Stanić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić