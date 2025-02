NE MOŽE DA VERUJE! Karić ŠOKIRAN Gastozovom pljuvačinom, Anđela progovorila o Stefanovim namerama i daljem odnosu s njim (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Nenad Marinković Gastoz pljuje Stefana Karića kod Džordi na zidiću.

Ivana je odmah po završetku klipa dala reč Kariću.

- To smo i ovde negde saznali, mislim da je to bilo kvarno s njegove strane, zna on da ja nemam lošu nameru, zna, samo želi da se poigra. Mislim da je to jako kvarno i pored svega onoga što smo pričali. Ja sam samo obratio pažnju na detalj te večeri - rekao je Karić.

- On misli da si ti to iskoristio da bi ih razdvojio - rekla je Ivana.

- Nisam ni znao da su spojeni i da su se pomirili i ako se priča o Keti, isti ti ljudi koji pričaju o Keti, provociraju ga kao što ja pričam o Sofiji. Užasno mi je zazvučalo to kada je rekla da je ispoštovala svog druga koji je par dana pre toga na klipu rekao da bi je od*ao od ku*ca - rekao je Stefan.

- Niti mi je otvorio oči, niti mi je dao podršku. Vrlo sam Gastozu jednostavno objasnila situaciju sa Sofijom, rekla sam ovako: "U svađi sam ti rekla da imaš emocije prema Sofiji", ja sam to u besu rekla jer me je naljutilo ono što sam videla na klipu. Rekla samu isto: "Ne smatram da imate nešto jedno prema drugom, da li smatram da Sofiji za stolom to zarad neke reakcije kod Terze, ne znam šta je...Da, mislim da je nešto od toga", moje viđenje je da je prirodna reakcija, da neko priča o tebi tako, ti kažeš: "Si ti normalan?", ona tako nije reagovala. Mislim da je zbog Terze to bilo, ja sam ovo i na intervjuu rekla sve isto. Sutra se dešava popodne za priča za stolom. Karić nije znao da smo se pomirili, nije mogao da zna da joj to odgovara da to pušta za stolom. Ima pravo Nenad da iznese svoje mišljenje, ja ne menjam svoje mišljenje zbog njega - rekla je Anđela.

- Da li Gastoz može da utiče i da ti navigira s kim ćeš da se družiš - pitala je Ivana.

- Ivana, ja sa Stefanom imam najnormalniju komunikaciju, mi se nikada nismo družili i bili bliski, mi većinom pričamo za stolom. Nikada me nije uvredio - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić