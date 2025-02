Zvao si Ivana preko Delićkinog profila, nisi imao čime u karantin da dođeš: Aneli rešila da ne ćuti Staniću, raskrinkala ga do koske: Izašli mi u Beogradu, a on... (VIDEO)

Aneli Ahmić ušla je ponovo u sukob u Odabranima sa Urošem Stanićem.

- Sofija, znaš li ti da ne bi imao čime da dođe u karantin, moj prijatelj ga vozio?! Sa žurke završne nije imao čime kući, moj prijatelj Ivan i ja ga vozimo 40 minuta odavde - rekla je Aneli.

- Ja budala otišao sa Tamarom Bojanić, znaš koja kola ima - rekao je Uroš.

- Odj*ala te je - rekla je Aneli.

- Tamara se druži s njim - pitala je Sofija.

- Ivane, pusti glasovnu poruku sa Teodorinog profila, u kojoj ti govori da dođeš po njega, da nema ko. Teodora Delić ga zapratila i pisala mu s njenog telefona, mene srećom nisi mogao dobiti - rekla je Aneli.

- Zvao sam Ivana da mi donese punjač za telefon, jer nisam imao punjač - rekao je Stanić.

- Znaš šta je on napravio? Izašli mi u izlazak ovde, on, Žana i ja i bili s nekim Žaninim prijateljima. Nas slikali, mi otišli s ta dva tipa, zamolila ih da nas odvezu. Nas slikao paparaco kako ulazimo u nekog džipa. Ujutru se budimo, naslovi: "Uroš i Aneli idu s dva napoznata lika". On ti je lika zapratio i objavio slike s njim, ozbiljan lik. Lik došao u hotel, zove nas recepcija, kažu da traže Uroša da siđe. Mi se istuširali, legli, govori mu lik da skine slike i da ga otprati, čovek ima godine...Meni scene u Sarajevu pravio, haos - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić