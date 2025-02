Blam za ženski rod, diči se jer je igrala oko šipke: Uroš Stanić žestoko razvezao jezik, nikad surovije opleo po Aleksandri Nikolić! (VIDEO)

Za sve pare je urnisao!

U toku su nominacije u kući Odabranih, na red je došla da nominuje i Milica Dugalić.

- Onaj od kome želim od ulaska da vidim leđa je ovaj gospodin (Bebica). Što se tiče drugih osoba u kući nisam imala konflikt osim sa gospođom Kačavendom, ali ove nedelje smo bile dobre. Ovo ne znači da sa njom komuniciram van stola i pijem kafu. Gosođica Ana Spasojević njneo ponašanje je vrlo ružno prema meni. Kad joj dam primedbu ona kaže da me voli. Ja sam to prevazišla u vrtiću. Ona zna da bude drska i bezobrazna, ne slažem se sa njenom ponašanjem. Ako nije žena neka bude ono što jeste, a ne da živi u stegama. Ona je opčinjena Pejom i Gastozom. Ipak ove nedelje nominujem Džordi koja je toliko drska i dosadna, maltretira me non stop - govorila je Milica.

- Ja konflikte u kući generalno nemam. Ja ću moje bitisanje da promenim, vi radite, a ja ću da vas komentarišem. Nominujem Džordi jer je to devojka koja mi je ovde strašne reči izgovorila. Ne dopada mi se njeno dobacivanje i skakanje za stolom. Ona je jedina koja me u ovoj kući nervira - rekao je Terza.

- Mene je sramota što sam ovde u Odabranima, nominujete jednu nebitnjkoviću. Ja ću da nominujem Aleksandru Nikolić jer mi je sve ogavnija. Njeno ponašanje je degutantno, ona nije primer kako žena treba da se ponaša. Ona je blam za ženski rod, diči se jer je igrala oko šipke. Ivan je prstenjački. Rekla je da svaka samohrana majka treba da igra oko šipke, to je blam. Aleksandra je jedna nemoralna žena i ženski odron - govorio je Uroš Stanić.

Autor: A. Nikolić