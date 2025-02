Peja izgoreo od besa i upalio vređalicu: Uroš ga optužio da na televiziji blati majku Zlatu, Ena progovorila o uvredama koje je izrekla o njoj! (VIDEO)

Ena plače zbog Zlate i Peje i usputno vređa Aneli

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog i takmičari su imali priliku da vide kako Ena Čolić plače zbog Jovana Pejića Peje i saznanja da je njegova majka Zlata Petrović izabrala Sofiju Janićijević za najbolju snajku iz "Elite".

- Enu je pogodilo to što je majka izabrala Sofiju kao da je najbolja devojka u kući i da ne koketira sa drugim momcima. Enu je to pogodilo, a nije mi jasno ponašanje Uroša Stanića koji stalno ide oko nje - govorio je Peja.

- Na mom mestu si trebao ti da budeš i da joj brišeš suze. Ja ću uvek da budem uz Enu, a ti si p*čkica - dodao je Uroš.

- Slušaj, slino mala, tvoj tata je p*čkica koji te je takvog napravio - odbrusio je Peja.

- Kockaru, je l' imaš 3000 da mi pozajmiš? - pitao je Stanić.

- Ena i ja se nekad demonizujemo za stolom, vređamo se i to ne treba da radimo. Mislim da se nije odnosilo da je mama mislila da se Ena razvlači. To su njeni postupci, ušla je u neku situaciju i inat, ali je niko nije razvlačio po krevetima, nije se ljubila - pričao je Jovan.

- Ena, ti si rekla da se njegova majka napije i p*ški po gradu - dodao je Milan Milošević.

- Ja to nisam znala, on mi je to rekao - rekla je Ena.

- Ti blatiš tvoju mamu na televitiji - rekao je Uroš.

- On je meni rekao da me muškarci poje, pa sam ja rekla da mu mamu poje. Odvratne stvari kažemo. Pomirili smo se, mislila sam da nikad više ne treba da se pmirimo. Emocije su prevelike. To su stvari kojima sam uništila život sebi i nekome napolju jer sam se zaljubila. Naše uvrede su katastrofa. Kajem se svega zbog čega je sramota moju porodicu - rekla je govorila je Ena.

