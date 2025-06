Mojim roditeljima nije bio dobar moj izbor: Kačavenda otkrila kako je posavetovala sinove u izboru partnerki, a evo ko je njen izbor za snajku (VIDEO)

Aneli ili Ena za snajku?

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi sa ukućanima porazgovarao na temu: Da li veruju u sudbinu ili veruju da svako kroji svoj život. Milena Kačavenda sledeća je dobila reč:

- Ja verujem isključivo u sudbinu i ne mislim da se mi nešto mnogo pitamo. Tu smo gde jesmo zato što to tako treba. Određene stvari nisu sudbina nego stvar odluke, a to je boja kose, silikoni...Sudbina je i da nisu stvari naših izbora, samo mi verujemo u to. Kad je loše mi se vadimo da je sudina. Na kraju sezone 7 sam donela novu odluku da nikad ništa više ne planiram. Jako sam tačna i postavljam ciljeve, a život me u pedesetim naučio. Kad sam shvatila gde sam ušla i po šta sam došla, ja bih flipnula napolju kad mi je majka preminula. Imala sam jedne planove nakon sedmice,a sve je bilo kao palačinka naglavačke - rekla je Milena.

- Šta te više oblikovalo detinjstvo ili greške kao odrasla? - pitao je Darko.

- Od detinjstva vučem moralne stvari, ali sam se oblikovala sama - rekla je Milena, pa se ovrnula na porodicu:

- Meni je porodica uvek najvažnija. Bila sam verna sebi, imala sam veliku slobodu jer sam jedinica da lupam glavu sama i snosim mnoge odgovornosti. Uvek sam ostala svoje to definitivno. Ja sam i decu vaspitala u tom duhu da sami biraju. Ti biraš, ti snosiš i posledice - rekla je Milena.

- Kad bi ti sin rekao da je upoznao Enu i Aneli, koga da izabere? - pitao je Darko.

- Rekla bih da izabere. Ne usmeravam i ne određujem. Ja sam sebi birala. Misliš da je mojim roditeljima bio dobar moj izbor? Nema planova, nek donose odluke sami. da je bila sudbina ja bih danas bila na Havajima - rekla je Kačavenda.

Detaljinije pogledajte klikom u nastavku.

Autor: A.Anđić