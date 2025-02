Dela mu se kose sa rečima: Sanja smatra da Gastoz ponižava Anđelu, i da nikada neće uspeti da obuzda svoju DIVLJU prirodu! (VIDEO)

Oplela po njemu!

U toku je emisija "Pitanje novinara", a Darko Tanasijević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bih prokomentisao izlaganje Nenada Marinkovića Gastoza.

- Zaparalo mi je sve uši. Od početka mi je smešno ovo njegovo izlaganje. Anđela kada se zaljubi, ne zna da razmišlja i sve što radi, radi da bi održala taj odnos. Ne verujem mu ništa, meni je ovo jedna klasična sprdnja - rekao je Bebica.

- On govori da je Majorka, bila sprdnja, a isto tako alkoholisan je pričao sa Anđelom

- Mislim da je bio neiskren sa Anđelom - rekao je Nenad.

Sledeće kome je Darko dao reč, bila je Sanja Grujić.

- Iskreno, ne gledam ih i ne slušam. Ne želim da trpim njihove fanove kako skaču ovde - rekla je Anđela.

- Da li misliš da Gastoz njegovim izlaganjem ponižava Anđelu? - pitao je Darko.

- Mislim da im se ne poklapaju dela sa rečima. Ono što oni pričaju nasamo, ja to ne znam. Dela ovde za stolom i za žurkama, mi se ne poklapaju. Ali ako se vodimo sa onim "što trezan misli, pijan kaže", onda verujem da on ima neke emocije prema njoj, ali isto tako mislim da on ne može da obuzda svoju divlju prirodu. Kada se dotaknem Majorke, moj dečko više ne bi bio moj dečko, kada bi mene stvario u takvu situaciju, nek nudi sebe kome hoće, mene nek ostavi na miru. Moraju da se znaju neke granice, ako je sve to pričao pijan, i sada je to sprdnja, a posle toga je pričao i sa njom o emocijama, isto tako pijan - rekla je Sanja.

