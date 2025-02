On je čovek za psihijatriju: Milica žestoko oplela po Bebici, dodelila mu mnoštvo 'epiteta', smatra da Teodora VENE pored njega! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević, dao je reč Bori Terziću Terzi.

- Družimo se sa njom, nećemo da je izbegavamo. Nama priča da neće da se pomiri sa njim, da joj je pun kofer. Bebica govori da je ovo ista Teodora napolju, pa onda je to ista Teodora, koja se dopisivala. Ovo je njegovo klasično spuštanje lopte, kao kučence dolazi uz nogu - rekao je Terza.

- Da li će biti moguće da Teodora bude svoja, ali sa Bebicom u vezi? - pitao je Darko.

- Ne, on je jako posesivan lik. To je jedna bolesna veza, tu sam za nju šta god da joj treba, družiću se sa njom. Razočara me tako nekad, ponižava i svoju porodicu. Meni uopšte njihova veza nije smešna. On treba da promeni ponašanje prema njoj. Sedi pored nje, on gleda samo u nju. Kao da joj ne da diše. Svidela mi se Teodora na ovoj žurci, videćemo da li će i na sledećoj biti ista ili će da bude zabrana - rekao je Terza.

- Žao mi je što ova dobra devojka gubi vreme, pored ovog male, debele, vreće go*ana - rekla je Milica.

- Da li smatrate da Teodora, kao jedan cvet vene pored Bebice?

- Naravno da vene. Oni su ušli u jednu patološku vezu. Kada njoj sve dosadi, ona pokušava da pobegne, da se sa prijateljima napuni pozitivne energije. On je čovek za psihijatriju. On je jedna obična vreća go*ana. On je tužan i iskompleksiran - rekla je Milica.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.