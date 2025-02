Puklo prijateljstvo?! Aleksandra i Mateja u nikad žešćem sukobu, takmiče se ko je više iskompleksiran! (VIDEO)

Haos!

Nakon Aleksandrinog izlaganja, Joca novinar, dao je reč Ivanu Marinkoviću.

- Kako komentarišeš, što je Aleksandra rekla da si najgore đubre i blam? - pitao je Joca.

- Verujem da je to rekla, vođena mojim ponašanjem u utorak. Mogu da je razumem kao povređenu ženu. Nisam trebao da joj solim ranu. To je njeno nezadovoljstvo, što sam rekao to za nju, i što sam je povredio - rekao je Ivan.

- Šta je tebi bilo da joj ti kažeš onakve gadosti? - pitao je Joca.

- Zbog toga što sam toliko bio uz nju, ovih mesec dana kako je ušao Milovan, i onda ne dobijem ono što treba - rekao je Ivan.

- Ovo je isto pričao Milovan, oni hoće od mene da ja budem pokorna i poslušna. Čitav život trpim prebacivanja, uvek mi je Milovan prebacivao, a sada i on - rekla je Aleksandra.

- Da li misliš da Ivan laže, kada kaže da se ne seća izgovorenih reči? - pitao je Joca.

- Kaže da se ne seća, verovatno zbog piva. Tera me da budem tiha. Nekad mislim da mi želi dobro, nekad mislim da mi želi loše. Forsira da spavamo zajedno u krevetu, ja to ne želim. Vređa mi kada mi kaže da sam ušla u odnos bez emocija, nikada ne ulazim u odnose, dok nemam emocije - rekla je Aleksandra.

- Mateja, kako komentarišeš njene suze u pušioni za tobom? - pitao je Joca.

- Ajde smatraću da sam pogrešio, da je povredila moja reakcija. Naš odnos je korektan od početka, znam ja kakvo mišljenje ima o meni - rekao je Mateja.

- Da li misliš da je Ivan ponižava? - pitao je Joca.

- Aleksandra je na početku delovala jako, da nije lako manipulativna. Kada su se desile određene situacije, pokazala je sve suprotno. Ona smatra da je on pametniji od nje. Nema samopouzdanja, on upravlja sa njom. Totalno je izmanipulisao - rekao je Mateja.

- Ne shvatam ovo Joca, moja naivnost je sada od mene napravila lošu. Ne znači da je moja prošlost loša, kako govori Milovan. Jako me vređa to - rekla je Aleksandra.

- Video sam neke stvari, i imam samo da kažem, da sam ovde za 90% vas svetac - rekao je Mateja.

- Koje stvari, reci sad - rekla je Aleksandra.

- Ajde da razjasnimo neke stvari, kada gledamo moj i tvoj odnos, od početka je super. Zbog stvari koje sam video, nikada ne bih bio sa njom u nekoj vezi - rekao je Mateja.

- Ko je Alekandra koga tu mogao da smuva? - pitao je Joca.

- Jel ti misliš da si meni dorastao? Jako je iskompleksiran, najviše šta zna je da obuče lepu majčicu i da se naparfemiše - rekla je Aleksandra.

- Jel ti smetaju njeni odnosi u rijalitiju? - pitao je Joca.

- Ne vidim sebe sa ženom 10 godina starijom - rekao je Mateja.

- Tebe može svaka žena da ima, pogotovo utorkom - rekla je Aleksandra.

