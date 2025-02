Đedović im pomrsio konce: Anđela zahteva od Gastoza da spusti loptu sa Markom, on joj odmah pokazao zube! (VIDEO)

Neće ni da čuje!

Anđela Đuričić nakon razgovara sa Markom Đedovićem prišla je odmah Nenadu Marinkoviću Gastozu i od njega tražila da spusti loptu sa Markom.

- Sve loše što sam ti rekla rekao mi je da radim kontra. On je dobro radio za tebe i mene i našu vezu i smeta mi da ga navedeš pored svih neprijatelja - rekla je Anđela.

- Da li se ti sad boriš sa mnom? - pitao je Gastoz.

- On nije jednu lošu stvar uradio - dodala je Đuričićeva.

- Nije ti ovo poznato, samo da zameniš igrače? Po kome nije uticao? - pitao je Gastoz.

- Nikad te nije blatio nego je pričao realnu sliku našeg odnosa - govorila je Anđela.

- A ja tebi ne mogu da kažem da te Keti nikad nije blatila? Ti možeš sve, a ja ne mogu - rekao je Gastoz.

- Vi ste sve dokazali u vašem odnosu, videli smo klip u četvrtak. Ja to nisam izmislila, ona je sve to uradila. S druge strane on je pokazao da je tu za mene kad je loše i da je tu za oboje kad treba da se pomirimo. Nije me nikad turirao da se svađam sa tobom, niti blatio tebe. On je pričao objektivno mišljenje - pričala je Anđela.

- Šta je sad uradio? - pitao je Gastoz.

- Što se mene tiče ništa - rekla je Anđela.

- Rekao je da se igram sa tobom i da odvlačim ljude od tebe, a tebi to nije ništa? Ako tebi to nije ništa, onda pošteno. Je l' to mišljenje od danas? - pitao je Gastoz.

- Rekao mi je da je to pričao pre 20 dana na intervjuu - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić