Žestoko razvezali jezik!

Milena Kačavenda požalila se Marku Đedoviću na probleme koje su joj napravili Sandra Obradović i Luka Vujović, a on je njoj komentarisao ponašanje Nenada Marinkovića Gastoza.

- To Stefan zna, ona se zaklela u decu da sa njim neće progovoriti ako on to bude rekao - rekao je Marko.

- Ona je meni to rekla za stolom. Ja sam rekla Sofiji da mu možda smeta što ja sedim sa Sandrom, ali ne pričam o njemu - dodala je Milena.

- Ona se vadi za to što je rekla za Janjuša da kaže da si ti slagala, a njemu se kune za decu da neće progovoriti ako ti to kaže. Sad vas dvoje treba da se koljete, jer se ona vadila? To je tri puta kvarnije - nastavio je Đedović.

- Sandra mi je rekla da on ne voli kad ga negativno komentarišem, a kako da ga komentarišem? Sofija mi je jutros rekla da smetam, a ne znam kakave veze imam? - rekla je Milena.

- Ja kad sam najbolji krenuli su da mi se mangupiraju. Ako prema nekome nisam bio zlonameran nisam prema Gastozu. Bio sam sve za ljubav, a koja ljubav? Ja sam Anđelu upozorio na stvari koje joj on zamera. Njemu je izgleda kazna da bude u vezi, pa sam mu zato zlonameran jer ga održavam u vezi. Ti si Luku i Sandru mesecima krila, a oni se kunu u decu da ne pričaju svoje laži - pričao je Marko.

- Očigledno Luka nije znala da se ona zaklela. Kaže mi da je meni zamerila za Janjuša, što je ona njega slagala. Ona je rekla da sam ja nešto rekla, a ja ni ne znam šta, a to je bilo ono "Jedva čekam da dođe Janjuš", a ja to nisam rekla ni za nju, ni za njihovu vezu - dodala je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić