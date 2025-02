Oni se organski ne podnose: Đedović i Anđela do detalja analizirali sukob Gastoza i Karića! (VIDEO)

Razvezali jezik!

Anđela Đuričić i Marko Đedović razgovarali su u sobi za rehabilitaciju, gde su doneli zaključak da se Stefan Karić i Nenad Marinković Gastoz ne podnose.

- On uporno ubacuje Karića i stalno se hvata za njega - rekla je Anđela.

- Šta treba da ne daš Kariću da priča? - pitao je Marko.

- A kad Sofija kaže za dekolte to nije provokacija, nego njegova drugarica. Ja sam sad dovoljno normalna da znam da ovo ne može da mu prođe. Ja više da mu stalno prelazim, pa daj. Čeka sastanak da me ponizi. Nije sporno ako me ne voli da ne bude sa mnom, neka kaže da mu se gadim, a ne da dođe na sastanak i sa neprijateljem da puca u mene. Mateja je više komentarisao da ne može očima da me gleda, a oni su dobri. Njemu smeta Mateja, a kad je Bebica komentarisao napao me je da ne branim našu vezu od njegovog mišljenja - dodala je Đuričićeva.

- Mislim da se Stefan i on organski ne podnose potajno. Ja mislim da sve kad kaže sve ono što mislite da nije da jeste, kao i Stefan za njega. Meni deluje da se baš ne podnose, a kao peglaju. Njih odaju te stvari. Njih dvojica ne mogu očima da se gledaju. Mateja je bio oštriji sinoć u komentarisanju, a pritom je i tvoj bivši, a smeta mu Stefan. Stefanu smeta sve što on kaže. Da li se sećaš kad je sinoć pevao pesmu? On je pevao: "Guram i udaram žene po kafićima" - pričao je Đedović.

- Sećam se, ali mi to nije palo na pamet - rekla je Anđela.

- On je rekao da nije mislio na ove stvari koje su se desile Stefanu, a sinoć je opet slično uradio. Ako si to doživeo strašno, kako si to opet sinoć? Ja sve vidim, samo se napravim lud - dodao je Marko.

Autor: A. Nikolić