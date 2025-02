RASKRINKAVANJE: Ivan otkrio Slađi da mu je Aleksandra na ovaj način pokazala da želi da mu se VRATI! (VIDEO)

Šok!

Ivan Marinković razgovarao je sa Slađanom Lazić Poršelinom o Aleksandri Nikolić.

- Nije mi jasno da Aleksandra o meni sad ima toliko loše mišljenje. Ona je mislila da sam ja od Milovana tražio savet kako da se pomirim sa njom. To kakva je ona govori to što je sedela sa Lukom nakon svih reči koje joj je rekao, najnormalnije je pušila cigaru sa njim - rekao je Ivan.

- Ni meni nije jasno njeno ponašanje. On ako smatra da mi ne treba više da se družimo, onda dobro. Rekla je da sam ja branila tebe, a nisam, već sam joj samo rekla kako jeste - istakla je Slađa.

- Ona je ladno poverovala da sam je ja nominovao u Odabranima. Međutim, shvatila je ko je nju zapravo nominovao, da je to bio Uroš, pa su joj tek rekli učesnici da je to bio on. Juče mi je napisala na papiriču da joj falim - kazao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.