ON HIPNOTISANO GLEDA U NJU: Bebica i Đedović totalno raskrinkali odnos Sofije i Terze! OVO su pokušali da sakriju od SVIH! (VIDEO)

Šok!

Nenad Macanović Bebica i Marko Đedović razgovarali su o Sofiji Janićijević i Borislavu Terziću Terzi.

- Sofija i Terza međusobno kriju jedno drugo. Svašta znam. Ona njega namerno pecne, ali ne govore ništa pred svima - rekao je Đedović.

- On kao hipnotisan gleda u nju. On sedne pored Dače da bi mu bila na oku, a kad ona to primeti, on se brže-bolje pomeri da se ne vidi da je gleda - kazao je Bebica.

- Terza je rekao Sofiji: Znaš da te volim, samo sačekaj da prođe ovih par meseci''. Pokazao je rukama znak da čeka pet, kao pet peseci. Ona je njemu tada rekla:'' Volim i ja tebe''. Zato je on onako krenuo sinoć da vileni kada se postavilo pitanje da li mu je rekla da voli i ona njega tokom razgovora, jer bi ga to razotkrilo da joj je izjavio ljubav. Daje sve od sebe da se ogradi od toga, ali mu ne ide - dodao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.