Krenula mu para na uši! Terza daje sve od sebe da dokaže da nije znao detalje Miličine prošlosti, pa priznao: Da sam znao, nikad ne bih...! (VIDEO)

Kipti od besa!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi dao svoj sud o Borislavu Terziću Terzi i Mileni Kačavendi koji su izneli da se Milica Veličković bavila najstarijim zanatom.

- Kad se neko uvali u g*vna, uvek nastane amnezija. Meni je Milica pričala da je sa vlasnikom splava prvo bila u vezi - rekao je Bebica.

- Jeb*m li ti mamu smradu, nek Milica potvrdi da ja nisam znao, ja ću se diskvalifikovati - rekao je Terza.

- Kako ja da verujem da ti nisi znao? Ja to ne mogu da znam - rekla je Milena.

- Dokazujte na sudu sve - rekao je Terza.

- On je meni rekao: ''Da sam neke stvari znao, nikad ne bih bio s njom''. Gaga se naklatio na priču jer zna tog čoveka, Milica je o tome ovde pričala. Ja šta sam čula i saznala, on se tome nije čudio. To je bilo pre intervjua, a ja sam mu rekla da ga ne govori te stvari i da razmisli dva puta - rekla je Milena.

- Meni je Terza rekao: ''Milena mi je prenela te stvari, a ja sam to negde i predpostavljao'' - rekla je Sofija.

- Nemoj da lažeš - rekao je Terza.

- Tvrdio je da ga nijedna ne zanima, da je završio sa Sofijom, a ja sam mu rekla: Komentarisaću te ako uradiš suprotno'' - rekla je Milena.

- Ja da sam znao to o Milici nikad ne bih bio sa njom - rekao je Terza.

- Mene zanima što te Milica upozorila baš na mene i rekla: ''Nemoj da pričaš sa Milenom'' - rekla je Milena.

- Zato što je mrziš - rekao je Terza.

- Ne nego da ti ne bih otkrila neke stvari - rekla je Milena.

- Ja mislim da je to Milena izmislila zbog mržnje prema Milici. Terza je trebao da ćuti, a on je sam to pokrenuo - rekla je Aneli.

Autor: N.P.