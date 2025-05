Krenula joj para na uši: Mimas gori od ljubomore, na sve načine pokušava da rastavi Gruju i Mrvicu! (VIDEO)

Besa kao ris!

U emisiji "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Milenom Mimas Šarac i Nikolom Grujićem Grujom o njihovom turbulentnom odnosu.

- Mima, kako komentarišeš sve veći Grujin flert sa Mrvicom? Rekao je da idu jedno uz drugo - rekao je Joca.

- Ja ne vidim da tu nešto ima, mislim da on meni samo tera inat, pa ja to ne bih ni komentarisala te njegove prolazne faze. Mislim da mi tera inat da bi izazvao moju reakciju. Ne verujem da može da mu se svidi takva devojka jer znam kakve devojke volim. Eto kakvu on meni bedu kači na vrat, da sa ovom moram da stojim u kadru. Mi smo imali neke situacije gde ja njega nisam poštovala. Rekao je da je želeo na najgori mogući raskid da raskine sa mnom jer mi je četiri meseca pričao da mu se ne dopada što odgovaram za stolom, hteo je mir. Možda mu prijate provodi vreme i skrene misli s mene, ali da bi bio sa njom znam da ne bi - odgovorila je Mimas.

- Rekao sam da mi više prija da provodim vreme sa njom jer me poštuje i uvek je bila tu za mene - dodao je Gruja.

- Poenta je da on mene ne gleda kao drugaricu, to samo ona može da se pravi mutava - rekla je Mrvica.

- Ne verujem da bi mu se dopala ovakva devojka. Ako želi da me zameni sa boljom ne može jer bolje nema. To je utorak devojka koja se j*bala sa dva druga, ona nema zube i ne može ona da mu se svidi. On tera inat i želeo je da vidi da li ja njega stvaro volim. Rekao mi je da mu je žao da se skloni od nje jer je uvek bila tu za njega - pričala je Mimas.

Autor: A. Nikolić