Uroš demolirao Terzu: Najstrašnije ga osudio jer nije branio Milicu Veličković od prljavih poslova, pa Đedović otkrio istinu! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Urošz Staniću kako bi dao svoj sud o Borislavu Terziću Terzi i Mileni Kačavendi koji su izneli da se Milica Veličković bavila najstarijim zanatom.

- Milena Kačavenda je dostigla novi nivo mržnje. Ovo je totalna laž i totalna kleveta. Sve je jasno i očigledno, radite ovo da se opere Sofija. Terza je ovakvu reakciju trebao da ima kada mu je Milena to rekla, ali ne on je tad taktizirao. Na sve to govori Sofiji ljubavnici koja ga je navodila da iznese sve. Milica mi je poslala ko je ta osoba i kako izgleda. Ovo mi je odvratno šta radite i kakvu ljagu stavljate ženi na vrat dok perete ljubavnicu - rekao je Uroš.

- Milica je Terzi i meni rekla za te aftere, ona je pričala da te trojke nemaju veze, ali da o tome ne može da priča jer je Gastoz bio tu i da ne može da ga pominje. Rekla je: ''Tu noć smo oživljavali jednog lika'' - rekao je Đedović.

Autor: N.P.