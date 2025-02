Karić i Gastoz oči u oči: Jedan drugom sasuli sve u lice, Stefan žestoko zamerio Anđelino petljanje sa Đedovićem! (VIDEO)

Otvorili sve karte!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanu Kariću u emisiji "Pretres nedelje" kako bi komentarisao sukob koji je imao sa Nenadom Marinkovićem Gastozom tokom emisije "Pitanja novinara".

- Najmanje sam svetac ovde, možda se to očekuje da iznose ljudi koji nisu imali greške. Ja sam ovde imao možda i najviše grešaka, ali sam sebi dao za pravo da iznosim mišljenje. On je ovde pričao da sam bacao rovca, a ljudi moraju da znaju šta to znači. Ne mogu Anđeli da ubacim rovca kad je prisustvovali stvarima koje su se dešavale. On je rekao da sam bacio rovca za Sofiju, a nisam ja rekao da se Sofija tako obuče i da naglasi zašto se tako obukla. Sanja je bila nervozna, sa Đedovićem se šalio, a sad izgleda da sam samo ja problem. Ispostavilo se da on im mišljenje o meni, a na ja o njemu. Video sam klip sa Jordi kako me provlači i opisuje - govorio je Karić.

- Loše si shvatio - rekao je Gastoz.

- On je primitivan u nekim statovima, kao kad je rekao da će Anđela moći neke stvari kad on bude nosio štikle. Rekao je da j*be sa strane, a žena ga čeka kući, a za mene je to primitivno. Ja sam rekao da bi pregazio prijatelja buldužerom, a ovde smo videli šta radi sa istom ženom od svog prijatelja - dodao je Stefan.

- Skapirao sam. Karić ima devojku i hoće da pokaže da je sveti Stefan i hoće da pokaže poverenje. Hoćeš da isplivaš kao Sveti Stefan, a ja kao dečko sa makadama. Ti si isto postoa to sa makadama. Ne mogu da pretpostavim da se nikad nisi napijo i da nisi baljezgao - govorio je Gastoz.

- Ja sam odmah rođen na asfaltu i nemam potrebu da se dokazujem. Ja sam već godinu i po dana sa svojom devojkom. Ja imam greške, nisam svetac i samo komentarišem. Mislim da nije ni normalan kontakt Anđele i Đedovića, ona ne treba da iznosi ono što priča sa dečkom ispod jorgana - rekao je Stefan.

- On je meni to rekao za stolom, a to mi je ranije govorio ispdo jorgana - pravdala se Anđela.

- Da li se sećaš kad je pričao sa Milenom i Đedovićem pa si se iznervirala i rekla da te ogovara, sad ti isto radiš - dodao je Karić.

- Tad smo 15 dana bili zajedno - rekla je Anđela.

- Ne meri nam se isto - poručio je Gastoz.

- Ja mislim da on treba da se sprda i uvek bih prihvatio šalu na svoj račun. Problem je što se sprda u svojoj vezi. Neke stvari koje radiš mogu samo tebi da stvore nemir, a ja ovde iznosim samo svoje mišljenje. Ja sam rekao samo da si kvaran kad si neke stvari pokušao da prebaciš na mene - govorio je Karić.

- Mislim da moja sr*nja mnogo zatežeš i da sebe izdižeš preko mojih gluposti. Meriš mi sve u milimetar, ali izglaganja su ti na mestu. Neke stvari koje su mini za mene vi pretočite u tone. Meni nije realno da se raspravljate oko toga - govorio je Gastoz.

- Da li smatraš da ne može očima da je gleda? - pitao je Milan Milošević.

- U nekim momentima se brecao - rekao je Karić.

- Ja sam rekao dan kasnije da ste u pravu da to nije bilo lepo. Kad je nešto stvarno loše ja ću da se pokrijem ušima. Vi pravite od nečega konja što je za mene muva i zato smo drugačiji. Mene jedino ona može da poremeti i to mi ide na k*rac, jer je ona ovde moja jedina slaba tačka. Onda ja sve to koristim za rijaliti... Meni vaše priče ne piju vodu. Imam vezu i emociju i to mi je stvar koja mene ovde može da poljulja da pljujem po svima - govorio je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić