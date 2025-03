Odlučio da stane uz nju: Gastoz siguran da ljudi u kući ne znaju pravi razlog zbog čega ne vole Anđelu, pa u jednoj rečenici potkačio Matoru... (VIDEO)

Otvorili sve karte!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je svoj razgovor sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Izgleda da je u kući problem što je ona skapirala da je pogrešila, i to naziva greškom i traumom. Sada, kada nemaju šta da joj zamere tvrde da je folirant. Ovde ako jednom uradiš pogrešnu stvar, i ne ponoviš nikad više, onda si folirant - rekao je Gastoz.

- Ko priča to najviše? - pitao je Darko.

- Pa Matora je spomenula nekoliko puta kako se Anđela pere sada, oni ne znaju zašto ne vole Anđelu - rekao je Gastoz.

- Kruže ti snimci, šta ja da radim... Jel treba da se ubijem da ne živim, naravno da ne. Kada je to izašlo, nije mi bilo dobro, a sada jeste prošlo je vreme. To je moj bivši dečko uradio, ne ja... Želim za sebe sada samo najbolje - rekla je Anđela.

- Jel će njemu kruna pasti sa glave ako ti kaže za stolom 'volim te', ili 'i ja tebe'? - pitao je Darko.

- Da - rekla je Anđela.

- Ona se dva tri puta izletela da me voli, a kada sam je pitao da mi ponovi rekla mi je ' nisam ja to rekla', E sada svaki put kada mi kaže da me voli, ja ću da kažem ' draga si mi ' - rekao je Gastoz.

- Zbog čega ide linijem manjeg otpora, gleda da ne ulazi u rasprave? - pitao je Darko.

- Pričaju da smo mi ovde u vezi zbog rijalitija... To kad čujem, nije mi dobro. Nije on neki dečko koji je tek došao ovde, pa da mu trebam ja. Onda govore da je to zbog prvog mesta, pa jel ja pravim pobednike?! To su komentari koji mene iznerviraju, mada i ne toliko više. Zbog toga i ulazim u rasprave sa ljudima. Nastave da me vređaju... Uvek ću stati za nas dvoje, mada u poslednje vreme on često skoči odbrani i mene samu.

