NIJE MOGLA DA SE SUZDRŽI! Ena i Peja progovorili o svojoj ljubavi, Aneli jedva dočekala momenat da ih podbode: Što si se razvela? (VIDEO)

U toku je 'Debata', a učesnici diskutuju o ljubavi i pomirenjima.

- Da li si oprostio Eni sve? - pitao je Marko.

- Jesam, nisam ni imao toliko toga da joj oprostim. Ovde smo zatvoreni, gledam nju, koju volim. Oboje smo bili povređeni, zašto ne bi pomogli jedno drugom. Napolju da smo, opet kažem, nikad se ne bih pomirili. Možda ne bi ni imali ovakve svađe, ego je najveći problem. Sve je javno, a sigurno nećeš dopustiti da te neko javno ponižava - rekao je Peja.

- Jel vam inat izgovor? - pitao je Marko.

- Nije, to je stvarno inat. Čudni su to osećaji. Ena je navikla da bude dominantna, ja sam isto tako navikao. Navikla je da sve radi sama, kao i ja. Tu se kosi sve to. Monotonija isto utiče na sve to, napolju bi bilo drugačije - rekla je Peja.

- Prostor nam je najveći neprijatelj ovde. Mi ovde nemamo intimu, sve to utiče na nas - rekla je Ena.

- Ovde je još lakše, napolju ode, ne javi ti si - rekla je Aneli.

- Nikad mi se to nije desilo, sa mnom svi jedva čekaju da budu - rekla je Ena.

- Pa što si se onda razvela? - rekla je Aneli.

