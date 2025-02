Aneli u novom sukobu sa Matejom, uporedila ga sa Enom, pa došla do zaključka da su karakterno isti! (VIDEO)

Šok!

U toku je 'Debata', a Marko Đedović podigao je Milenu Kačevendu da da svoj sud o temi.

- Čemu povod popravljati stvari na taj način, jel treba neko da mi donese neki žbun? Što se tiče oprosta, okej mi je na početku, posle ne, svakakve izgovore ljudi koriste jer nemaju herca da preseku, stalno taže neke izgovore - rekla je Kačevenda, pa nastavila:

Razvela sam se pre korone, to se odužilo. Meni je posle toga žena rekla da je 11.000 brakova na čekanju, to je 11.000 razvoda u jednoj opštini. To je isto kao i ovde, krona je dovela do toga, kao i ovde ovaj zatvoren prostor. Jer su se tada na taj način tek ljudi upoznali. Tako da sve ove veze ovde su smešne, kada ne traju ovde, neće ni van rijalitija - rekla je Kačevenda.

- Lako sam manipulativna, stalno sam opraštala partnerima. Nadam se da ću to uspeti da promenim kod sebe. U odnosima sam uvek bila u fazonu da oprostim, da poverujem da se to neće ponoviti, spuštala sam loptu uvek. Išla sam govorila sama sebi ' ajde sve da zaboravimo', radila sam uvek tako. Uvek sam raspoložena da me partner ponovo osvoji - rekla je Aneli.

- Da li možeš da oprostiš Mateji? - pitao je Marko.

- Ma ne gledam ja njega kao partnera, ne znam šta je tu narod video. Ne pronalazim se ja u toj priči - rekla je Aneli.

- Sa tobom čovek ne može da spoji dva dana - rekao je Mateja.

- Evo sada opet traži sukob sa mnom - rekla je Aneli. ,

- Ma ko hoće sukob sa tobom, ženska glavo, ko tebe dira i spominje. Ti i ja imamo takvu međusobnu iritaciju, ne možemo da se trpimo dva dana. Mislio sam da ćemo biti okej makar do ovog utorka - rekao je Mateja.

- Meni su Mateja i Ena isti, jako im je sličan karakter. Samo on u momentima pazi šta govori - rekla je Aneli.

- Nas dvoje smo bili kraće u nekom odnosu nego Aca kockar i Keti, ne znam što su glasali gledaoci.

