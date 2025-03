Matora se osvrnula na njen i Stefanin odnos, pa došla do zaključka: Bila sam rastrzana između svojih roditelja i njene trudnoće... (VIDEO)

Jovana Tomić Matora prepričavala je svoj razgovor iz 'Šiša bara' ostalim ukućanima sa kojima je dobra, a jedni do njih su Marko Stefanović i Sanja Grujić. Ona se tom prilikom osvrnula na svoj odnos sa Stefani Grujić.

- Krila sam ja od svojih roditelja, a ne ona. Da je ona htela da kaže Munji, ja bih objasnila svojim roditeljima - rekla je Matora.

- Rekla sam za Jelenu, kada je ona pričala za trudnoću. Mogu sada da mislim da je ona sumnjala u to, da one vrtoglavice i povraćanje nije bilo do anemije kako je rekla, pa je zato otišla sa drugom u kafic da uradi test, zbog toga ga nije radila kući - rekla je Matora.

- Moj savet ti je da se ne pereš od njihovih laži, nego da pričaš svoju istinu - rekla je Sanja.

- Bila sam rastrzana između svojih roditelja i njene trudnoće. Bila sam na dva fronta - rekla je Matora.

Autor: K.K.