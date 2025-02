Rat između Milovana, Aleksandre i Ivana i dalje traje!

U toku je 'Debata', a Ivan Marinković i Milovan Minić upali su u raspravu, jer je Ivan siguran da bi se Milovan pomirio sa Aleksandrom Nikolić. 

- Evo Aleksandra kaže da ste ti i Milovan, copy - paste - rekao je Marko.

- Pa slažem se, jer i dalje imam neku potrebu da je branim. Mada ja mislim da su Aleksandra i ova bolesica ovde iste - rekao je Ivan.

Uporedio si me sa ovom, ne možeš to da radiš. Za razliku od tebe, ja imam argumente - rekla je Aleksandra.

- Imam i ja. Iste ste, to mi je argument - rekao je Milovan.

- Priča Milovan, kako Ivan čeka da on mene vređa, da može da ne zaštiti, a on je isto to radio kada sam se ja svađala sa Urošem. Tako da sam ja jedan ozbiljan debil, to su sve isti slučajevi - rekla je Aleksandra.

- Ona sada ponovo pokušava da se izvuče - rekao je Milovan.

Autor: K.K.