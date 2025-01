Gruja uporedio sebe i Milovana: Šokiran što nije promenio nešto kod sebe (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Milovana Minića i Aleksandre Nikolić.

Usledila je Nominacija Đoleta Kralja.

- Hteo su leba preko pogače, hteo si blud, razvrat, zato si tako i prošao, to ti je karma za prevaru koju si napravio. Aleksandra svaka ti čast, ovakve ljude na ulici, treba ih iscediti kao krpe, i treba da ih cediš, šaljem Milovana - rekao je Đole, a onda je nominovala Teodora:

- Za osudu je jer si bila ljubavnica, a sve ostalo imate pravo da radite, fetiši i ostalčlo, šta vas boli uvo, sačuvaću Aleks - rekla je Teodora.

- Što se tiče Milovan, budala kao budala, kao i ja. Uradio si to što si uradio pići dalje, i to je to. Aleks čuli smo da si savršena majka, i to mi je dovoljno. OStavljam ALeks - rekao je Gruja, a njegovu nominaciju je podržala i Mimas.

- Meni je bitno da si ti dobnro, ali ako si prevarena žena ne verujem da bi bilo talko - rekla je Slađa i nominovala Aleksandru.

Autor: N.B.