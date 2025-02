Javnost je ostala u šoku nakon Aleksandrinog priznanja da je Stefan osvojio njeno srce, a sada je njegov otac rešio da detaljno izanalitira njene namere.

Tokom noći za nama, Aleksandra Nikolić je prilikom razgovora sa Drvetom mudrosti u Rajskom vrtu otkrila da joj se mesecima unazad dopada Stefan Karić, ali da emocije prema njemu potiskuje, zbog njegovog emotivnog statusa.

Njenu izjavu koja je šokirala javnost prokomentarisao je i Stefanov otac, Osman Karić za portal Pink.rs, te je otkrio šta misli o tome.

Osman je dao sud o Aleksandrinom priznanju, te je otkrio da li smatra da je tokom svog izlaganja bila iskrena.

- Što se tiče Aleksandre Nikolić i njene izjave da joj se sviđa Stefan, ništa me posebno nije iznenadilo,devojka je samo iskrena za razliku od nekih tamo devojaka koje su u vezama, a opet negde gaje simpatije prema njemu. Stefan je ove godine ušao u rijaliti kao zauzet momak, a tada je izgubio svoj najveći adut, a to je lik zavodnika i Don Žuana. Lepo je to što Aleksandra oseća nešto prema njemu, čak vidim i sa njegove strane da često staje u njenu odbranu ali to nije zbog toga što mu se dopada na taj način, već mu je draga kao osoba. Devojke, pa i Aleksandra koje čekaju na Stefana ,samo gube vreme a možda vreme i kupuju da bi imale neku temu za crnim stolom, samim tim i produžetak rijaliti roka - istakao je Osman.

Autor: S.Z.