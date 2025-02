RAZGLASILA NA SVA ZVONA: Sofija jedva dočekala da cimerima otkrije detalje razgovora sa Terzom! (VIDEO)

Nije izdržala!

Sofija Janićijević otkrila je svojim cimerima o čemu je razgovarala sa Borislavom Terzićem Terzom u izolaciji.

- Kakva je noć bila? - upitao je Milovan.

- Pružili smo ruku jedno drugom. On je rekao da misli kako ja nemam emocije prema njemu, da sam ja težak manipulator. Vi niste svesni šta je on meni sve rekao, ja sam slušala to što mi je pričao - kazala je Sofija.

- Da, dok sam ja bila sa njima, on je rekao kako misli da Sofija nema emocije jer je Kačavenda tako rekla - dodala je Jordanka.

Autor: S.Z.