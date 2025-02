NE LJUBE SE LJUDI KADA RASKIDAJU: Sofija otkrila Kačavendi detalje razgovora sa Terzom, njen odgovor je ŠOKIRAO (VIDEO)

Nerealno!

Nakon razgovora sa Borom Terzićem, Sofija Janićijević je razgovarala sa Dačom, Milenom i Sandrom o Terzi.

- To je to, nismo zajedno, i on i ja smatramo da to nije to. - rekla je Sofija.

- Pa vi ništa niste rekli - rekla je Kačavenda.

- On je očekivao da će ona reći nešto drugo - rekao je Dača.

- Jeste, ali ja ne mogu da kažem ono što mislim. On je sve ponovio što sam ja rekla - rekla je Sofija.

- Pa ne ljube se ljudi kada raskidaju - dodala je Kačavenda.

- Ona će sada opet da govori kako mu se neće obratiti - rekao je Dača.

- Ma ne, to je gotovo - rekla je Sofija.

Autor: N.B.