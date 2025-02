Beže od istine?! Marko i Sanja pokušali da izbegnu odgovor na pitanje o njenom poznanstvu sa Sofijom Janićijević! (VIDEO)

Dali svoj sud!

Naredni gosti voditeljskog para Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terze bili su Sanja Grujić i Marko Stefanović.

- Kako ti je izgledala žurka? - upitao je Munja.

- Ne znam šta da kažem. Neko mi je delovao sasvim uljudno, a neko ne. Svaka čast Munji koji je održao reč i legao sa Slađom u krevet. Pokazao je da i kad popije zna da se ponaša - odgovorila je Sanja.

- Kakav je Sofijin i tvoj odnos? Znate li se ili ne? - upitao je Munjez.

- Šta da dodam? Na ljudima je da veruju ili ne. Isitna je samo jedna, pa neka misli ko šta želi. Što se tiče odnosa Terze, Milice i Sofije, mislim da je Sofija namerno skrenula pažnju na mene, da se o tome ne bi pričalo. Sofija jeste kultuirna kad sam ja u pitanju, ali dobro. Što se mene tiče, ja sam rekla šta sam imala kada je reč o njoj - kazala je Sanja,

- Kako ti komentarišeš Mićine navode da je zvog tebe krenulo sve između Sofije i Sanje? - upitao je Terza.

- Ne znam šta da kažem na to, zaista. Meni se stalno ovde nešto nameće. Ne krivim Miću jer je rekao sve to. Što se mene tiče, ja sam svoj stav o tome izneo. Neka Sofija i Sanja reše to što imaju. Ja ne volim da se ponavljam, gledaoci su tu da neke stvari procene. Prepustio sam sve to da ide svojim putem. Videćemo kako će se dalje sve odvijati. Ja sa mojom devojkom živim više od godinu dana. Znam šta je i kad je radila, a za ostalo neka ona sama radi kako misli da treba i na koji način. Čak i kada je neko loš, ima pravo da se promeni - kazao je Marko.

- Kako gledate na Anđelu? - upitao je Terza.

- Mislim da Anđelina rijaliti prošlost i Sanjina ne može nikako da se uporedi. Ne znam koliko je ona kompetentna da govori o Sanji, iskreno. Što se tiče ostalih stvari, u to takođe ne bih da se mešam, sve će se videti - kazao je Marko.

Autor: S.Z.