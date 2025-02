Dali svoj sud!

Marko Đedović, mentor Debate, porazgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Da li postoji moralna, etička granica od toga šta se čuva kao tajna, na koji način se neko lišava prava roditeljstva, na koji način se neko dete unapred osuđuje na nedostatak jednog roditelja - pitao je Marko.

- Ja nisam nijednom čuo da je Matora želela da Munja to ne zna, nego je poštovala i slušala svog partnera - rekao je Gastoz.

- Da li mislite, Stefani je pozivana sto puta, izbegavala je, govorila je da ne može da dođe, nije se javljala na telefon, sve se to dešava u julu mesecu, da li mislite da nije znala da je trudna i da je to možda razlog Matorine manipulacije - pitao je Đedović.

- Matora je neko ko je ne znam iz kakvog braka izašla, pa pošto je bila kivna, želela bi da bude srećna, je l' to treba da kažem?! - rekao je Gastoz.

- Stefani nije htela da uđe zbog trudnoće i zbog svega - rekao je Marko.

- Ona je prvo potpisala ugovor, pa je saznala da je trudna... Nisam ušla jer mi je otac išao na hemoterapije, kada se otac stabilizovao, desilo se to sa majkom što se desilo - rekla je Matora.

- Stefani je nedorasla i nezrela. Stefani iz novembra i Stefani iz maja su dve neprepoznatljive osobe. Dolazila je kod mene i savetovala se, pogotovo u svađama sa Munjom... Kada je već došlo do ovoga, ružno je s njene strane, mislim da to nije klasični inat. Niko ne zna šta je, ona se nečemu inati. Ona ulazi ovde sa 19 godina kao strejt devojka koja je samo sa muškarcima, koja muškarcima ne vrti glave, onda u rijalitiju zatrudni i izlazi napolje kao lezbijka i na kraju se veri s Matorom, pa ljudi, je l' ste vi normalni?! Ona nije normalna, a Munja je još nenormalniji jer s tom devojkom pravi dete. A na sve to, imamo i podršku njene mame, pa se sve to daje u medije i onda ovde dolazi pismo da je Munja "N.N.", Stefani u duši nije loše dete, ali je polupana. Nije ona izmanipulisana, mislim da je to njena odluka, ali da je dobila podršku. Matora posle situacije sa Anitom ovu veri na istu foru kao i tada, to je boleština - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić