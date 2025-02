Odlučila da stane na stranu drugarice: Mimas smatra da joj se Sofi pomogla da otvori oči, ne želi ni da čuje za Gruju! (VIDEO)

Šok!

Naredni gosti u radiju 'Amnezija' bili su Nikola Grujić Gruja, Sofi Tkačenko i Milana Šarac Mimas.

- Peja je meni prišao i ispričao mi sve, mislila sam da je zadatak. Nakon toga sela sam sa Sofi, rekla mi je nakon toga da je primetila poglede neke od strane njega. Pre neki dan joj je rekao da je sanjao - rekla je Mimas.

- Sofi, jel se tebi sviđa Gruja? - pitao je Munja.

- Mi smo u mnogo lepom drugarskom odnosu, podržava me, uvek me sasluša - rekla je Sofi.

- Šta se dešava između tebe i Peje - pitao je Munjez.

- On je dečko ili odlepio, ili nas neko ovde tovari. On se sinoć pola stvari ne seća, a ti si došla da me nap*šiš posle toga - rekao je Gruja.

- Da li misliš da je Ena digla veliku dramu? - pitao je Munja.

- Mislim da jeste - rekao je Gruja.

- Nemoj da lažeš ovde ljude, posvađali smo se oko senfa. Praviš me sada ludim ovde, sada sam ja ispao kriv, da sam ja vas posvađao - rekao je Peja.

- Jel on tebi rekao da ti se sviđa Sofi? - pitala je Ena.

- Plakao mi je u toaletu, i govorio da mu se ona sviđa - rekao je Peja.

- To nije istina - rekao je Gruja.

- Jel si ti normalan, bio sam skroz trezan kada si mi to pričao - rekao je Peja.

- Gruja sve laže sada - rekao je Dačo.

- Nemoj da uzimaš malog u usta, svoju terapiju nemaš kome ti da daješ. Pogledaj se na šta ličiš, nezadovoljan si. Jel vi vidite njegov pogled?- rekao je Baki.

- Pa lud je - rekao je Peja.

- Mima kako možeš da budeš toliko bliska sa Sofi, a flertuje sa tvojim dečkom? - pitao je Munja.

- Ne osetim ja tu ništa, ona meni možda želi da otvori oči samo - rekao je Mimas.

- Moram da kažem da ja ne flertujem sa Grujom - rekla je Sofi.

