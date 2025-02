Oči u oči: Sofija i Terza priznali da li imaju emocije jedno prema drugome! (VIDEO)

Otkrili kako se osećaju nakon razgovora u izolaciji!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu i Sofiju Janićijević.

- Da li vi mislite da smo mi ludi? Vidi se kako se gledate i preko trećih osoba pravite ljubomornim. Ljubav ste prekinuli zbog laži, zato se ne borite - glasilo je pitanje.

- Ja mislim da jeste prekinut ne zbog laži nego zbog nepoverenja mog i njegovog. Nisam imala poverenja što se tiče tog utorka i plakanja. Osetila sam nešto, a možda je bilo pogrešno. On mi se pravdao i objašnjavao. On se sklonio od mene i ogradio, bolje da on odgovori. Ja treću osobu nisam imala, on ima. Ovo pitanje je definitivno za njega - govorila je Sofija.

- Ja nemam treću osobu, niti se muvam ovde. Jutros smo pričali, ranije da smo pričali ne bi dolazilo do nekih stvari. Iskreno, rekao sam joj sinoć i kad sam pijan sam labilan, pa iskažem emocije prema osobi. Ja bih priznao da sam sinoć to osetio i legao bih pored nje. Ja to ne osećam. Drago mi je da smo popričali. Ne bežim od toga, šta me briga? Ja sam slobodan. Ne osećam to u sebi i to je to. Ja njoj stvarno ne verujem ništa i kad pričam sa njom samo razmišljam da pokušava da me navuče - dodao je Terza.

Autor: A. Nikolić