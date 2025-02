Karambol!

Milena Kačavenda, nastavila je priču o raskidu Luke Vujovića i Sandre Obradović, u šta se upleo Dača Virijević.

- Ja mogu da laprdam i lažem i pričam šta hoću, ali ako si tako mislio, zašto si sa mnom pričao dva meseca?! I onda sam ja najveći krivac za njihove propale veze, pa onda kaže kao: "Distanciraj se od Kačavende i bićemo zajedno" i ko je ustao da kaže da ja punim Sandri glavu?! Terza, normalno - rekla je Kačavenda.

- Ja nikada nisam to rekla, kakve veze ima to?! Dača je opet došao da me nervira...Da je njemu smetalo, trebao je odmah da kaže - rekla je Sandra.

- Kako komentarišeš to što Aneli puni Luki glavu da sam ja pričala nešto i da ja punim glavu - rekla je Kačavenda.

- Ona je nebitna - rekao je Dača.

- Kako je nebitna?! Kako su Sofiju rendali što se umešala u Miličin i Terzin odnos?! Sofija je ispala kriva, a niko Terzi ništa - rekla je Kačavenda.

- Mislim da ozbiljno grešiš u branjenju Sandre - rekao je Dača.

- E Dačo, ne možeš ti od 20 godina da mi pričaš molim te...Ovde pijan pljuješ Mateju zato što je igrao sa Sofi da je klošar i da ima lažne tetovaže od 200 evra - rekla je Kačavenda.

- Sandra je to za tebe rekla da bi izvukla svoju gu*icu kod Luke i tako će svaki put - rekao je Dača.

Autor: Nikola Žugić